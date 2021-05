Fans van Martien Meiland hebben geluk: binnenkort kunnen ze namelijk nóg meer van hun favoriete realityster genieten. Martien heeft aan Shownieuws laten weten dat hij binnenkort op het witte doek te zien zal zijn.

“Ik krijg een rol, een heel leuke rol,” zo laat Martien enthousiast weten.

Martien: “Het moet een verrassing blijven”

Helaas wil hij nog maar weinig over de film vertellen. Het enige wat we wél weten, is dat de film geproduceerd zal worden door Luca Messercola. Hij zit namelijk tijdens het interview naast hem. “Ik ga er verder nog niks over vertellen, want het moet een verrassing blijven. Dat wordt later allemaal bekend gemaakt,” aldus Martien.