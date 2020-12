Dat het steeds kouder wordt, zal je niet zijn ontgaan. Maar betekent dit ook dat we binnenkort sneeuw kunnen verwachten? Als we weerman Wouter van Bernebeek van Weerplaza moeten geloven, kan dit weekend wel eens wit uitpakken.

Voordat het zover is, hebben we vandaag en morgen nog te maken met een beetje druilerig maar wel relatief warm weer.

Zonnige dagen

“Het is nog even somber en grijs, maar vanaf morgen komt de zon vaker door en wordt het weer vriendelijker”, aldus Bernebeek. Zondag blijft het overwegend droog en kunnen we genieten van een zonnetje. Een dikke sjaal kan echter geen kwaad, want het is dan wel een stuk kouder. Overdag blijft het rond de 4 graden, maar ’s nachts kunnen we lichte vorst verwachten. Iets wat volgens Van Bernebeek heel normaal is voor deze tijd van het jaar. “Dit komt onder meer doordat koudere lucht vanuit het zuidoosten over ons land stroomt. Het blijft daarnaast vrijwel droog. Goed nieuws voor Sinterklaas en zijn pieten dus.”