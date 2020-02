Wel of geen toeval? Dít geluksgetal wordt het vaakst gekozen

Iedereen heeft wel een getal wat speciaal voor hem of haar is. Je geboortedatum, een getal dat vaak terugkeert in je leven, of een cijfer dat je simpelweg mooi vindt. Maar de kans is groot dat jij hetzelfde geluksgetal hebt als ieder ander.

Wereldwijd is er namelijk 1 cijfer waar bijna iedereen bijgeloof aan verbindt.

Advertentie

Hét getal

En dat is het getal 7. Het zou het meest ‘gewilde’ geluksgetal zijn. En dat is niet voor niets. Sinds jaar en dag is 7 al een bijzonder getal met een magisch randje.

Heilig getal

Zo komt het getal 7 veel voor in verhalen. Denk aan de verhalen in de Bijbel waarin 7 een heilig getal is. In de Bijbel wordt verteld dat ze 7e dag een rustdag is. Ook zijn er precies 7 hoofdzondes en 7 deugden. Ook in sprookjesverhalen is 7 een veelvoorkomend getal. Denk aan Sneeuwwitje en de 7 dwergen.

Priemgetal

7 heeft iets bijzonders. Er zitten precies 7 kleuren in een regenboog en 7 is 1 van de priemgetallen. Dit zijn getallen die enkel door zichzelf of door 1 gedeeld kunnen worden. Daarbij heb je ook vast wel eens gehoord van de 7 wereldwonderen of de 7e hemel.

Magie en wonder

Niet gek dat velen 7 associëren met magie en wonder dus. Het lijkt een getal te zijn dat wordt verbonden aan de meest ongrijpbare dingen en daarom voelt 7 altijd een beetje speciaal.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Jan magazine. Beeld: iStock.