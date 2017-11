Waarom je juist dít jaar op wintersport zou moeten gaan

Wie altijd al droomt van de ski’s aantrekken of op een snowboard de piste af sjezen: je kunt het beste dit jaar die wintersport boeken.

Want: er ligt nú al sneeuw in de Alpen. En dat betekent dat je dus niet hoeft te wachten tot het hoogseizoen in de voorjaarsvakantie voor die goede witte deken. Ofwel: je kunt een stuk goedkoper gaan dit jaar, voor dezelfde fijne sneeuw onder je latten.

Duurde wat langer

Niet alleen de hoogste pieken zijn al wit, maar ook de lager gelegen delen van de skipistes zijn al bedolven onder een wit laagje sneeuw. Gemiddeld ligt er in de Alpen boven de 800 tot 1.000 meter (nú al) 40 tot 80 centimeter sneeuw. Dat is vroeg voor de tijd van het jaar. Vorig jaar viel namelijk pas rond de kerstdagen de eerste sneeuw in het skigebied.

Populair

Helemaal fijn is om te weten dat er een grote kans is dat de hoogste sneeuwlaag de komende 5 maanden blijft liggen. Lekker nieuws dus, voor alle liefhebbers van langlaufen, skiën, sleeën en snowboarden. Per jaar gaan er ongeveer een miljoen Nederlanders op wintersport.

Bron: AD. Beeld: iStock