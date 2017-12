Niets oogt zo sereen als een winter wonderland. Het is net alsof de hele wereld lichter en stiller is. En dat lijkt niet alleen zo; het is ook écht stiller.

Een vers pak sneeuw betekent dat het koud is en veel mensen lekker binnen blijven. Vaak ligt het verkeer ook nog plat en houden vogeltjes zich schuil, dus nogal wiedes dat het buiten stiller is dan normaal. Máár er is ook een wetenschappelijke reden voor de heerlijke rust die neerdaalt wanneer de wereld wit kleurt.

Meer ruimte

Tussen de opgestapelde sneeuwvlokjes zit ruimte en die vult zich met lucht, waardoor een soort geluidsabsorberende laag ontstaat. Geluiden worden door de sneeuw geabsorbeerd in plaats van weerkaatst. En daardoor wordt het een stuk stiller op straat.

Hoe kouder het is, des te fluffier de sneeuw en des te stiller het wordt. De vlieger gaat alleen niet op voor sneeuwstormen – die zorgen juist voor nogal wat lawaai.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Mashable. Beeld: iStock