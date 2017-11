Duizenden mensen weten het zeker: "de wereld vergaat tóch morgen"

Was dat niet laatst ook al het geval? Ja, je hebt gelijk. Twee maanden geleden kondigde de christelijke numeroloog David Meade ook al het einde der tijden aan.

Maar zoals we allemaal gemerkt hebben, ging dat niet door. De complotdenkers menen zich vergist te hebben in de berekeningen, want de wereld blijkt morgen, op 19 november, nu toch echt te vergaan.

Hoe het einde nadert? De aarde zal uiteen gescheurd worden door planeet X (ook wel Nibiru genaamd), die met een sneltreinvaart afstevent op onze aardkloot.

Volgens de NASA is het verhaal complete onzin, net als de vorige keer. “Als de planeet nu al de aarde nadert, dan had dat allang zichtbaar moeten zijn,” zegt David Morrison van NASA. De organisatie claimt daarnaast dat Nibiru niet bestaat. We hoeven ons dus, voor het geval je even in paniek raakte, geen zorgen te maken.

Bron: Telegraaf. Beeld: Istock.