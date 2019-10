Werkt bleek echt niet als je het mengt met heet water?

Als je je badkamer of keuken écht goed schoon wilt krijgen, dan is bleek een heel effectief middeltje. Maar hoe zit het nu met het mengen van bleek met heet water? Verliezen de ingrediënten in bleek hierdoor echt hun effectiviteit of is dit slechts een fabeltje?

Wetenschapper Mary Begovic Johnson geeft het verlossende antwoord.

Fabel of feit?

Volgens Johnson gaat het toch echt om een fabeltje. Zowel chloor-bleekmiddelen (waar je mee schoonmaakt) als zuurstofrijke bleekmiddelen (het soort dat je in veel wasmiddelen en vlekkenbestrijders tegenkomt) blijven effectief in warm of heet water. Dat bleek minder goed zou werken door het toevoegen van heet water, is volgens haar dan ook absoluut niet waar.

Opvallend feitje

Sterker nog: het verdunnen van bleek met heet water kan de werking van het middel zelfs versterken. “Warm of heet water kan er juist voor zorgen dat de reinigende ingrediënten sneller werken om vlekken te verwijderen en je kleren weer lichter te krijgen,” aldus Johnson. Heet water zou meer kinetische energie dan koud water bevatten, wat betekent dat de moleculen sneller bewegen en – in combinatie met een schoonmaakmiddel – vuil en vlekken sneller verwijderen. Mocht je graag wat energie besparen, dan werkt koud water echter ook prima om vlekken te verwijderen.

Gevaarlijk

Wat je echter nóóit mag doen, is bleek mengen met andere chemicaliën zoals ammoniak of ontsmettingsalcohol. Bleek in combinatie met ammoniak veroorzaakt namelijk een gevaarlijk gas, genaamd chloramine. Dit is irriterend voor de luchtwegen en kan zelfs brandwonden veroorzaken. Daarnaast kan het ook voor kortademigheid en pijn op de borst zorgen. Wanneer je bleek met ontsmettingsalcohol mengt krijg je chloroform, een middeltje wat je vast weleens in films voorbij hebt zien komen. Hoewel je hier niet per se van hoeft flauw te vallen is de stof wel degelijk irriterend en giftig.

Wist je trouwens dat je net zo goed zout in plaats van bleek kunt gebruiken om je douchegordijnen schoon te maken? In deze video kun je zien hoe het werkt:

Bron: Apartment Therapy. Beeld: iStock