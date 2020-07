Zelf een mondkapje gemaakt? Zo test je of-ie ook werkt

Aan de slag gegaan met het Libelle-patroon of op een andere manier je eigen mondkapje gemaakt? Dan wil je natuurlijk wel weten of-ie ook veilig is, met andere woorden: of het mondkapje werkt en je ’m met een gerust hart in de bus, trein en op vakantie op kunt doen.

Op deze manier test je dat heel makkelijk zelf.

Advertentie

Men neme: het mondkapje en een dinerkaars. Steek de kaars aan en doe het mondkapje op. Probeer de kaars vervolgens dóór het mondkapje uit te blazen. Lukt dat niet? Dan is dat het teken dat je mondkapje werkt en veilig is. Je adem komt namelijk niet door de stof heen en blijft in het mondkapje.

Wetenschapper doet het voor

Eerst even afkijken voordat je zelf aan het testen slaat? In deze video laat de Amerikaanse wetenschapper, schrijver en komiek Bill Nye zien hoe de test in z’n werk gaat:

Voor iemand anders een mondkapje maken? Lief! Gebruik dit handige stappenplan:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: TikTok. Beeld: iStock, TikTok