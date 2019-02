Het is logisch dat een fijne werkomgeving invloed heeft op je gemoedstoestand. Maar als je werknemers écht vrolijk wil krijgen, moet je planten op de werkvloer neerzetten.

Dat blijkt uit een onderzoek van Wageningen Environmental Research, onderdeel van Wageningen University. Zij hebben bij verschillende bedrijven en zorginstellingen onderzocht wat een werkruimte met planten deed in vergelijking met werkruimtes zonder planten.

Advertentie

Luchtvochtigheid

Allereerste zorgen planten voor een hogere luchtvochtigheid. In de winter zorgt dit zelfs voor een verbetering van 17%. Daarnaast vinden werknemers het vaak minder snel te warm of te koud als er planten in de kantoorruimte staan.

Vrolijker

Ook kregen werknemers een betere gemoedstoestand van planten. En dat zorgt ervoor dat medewerkers tevredener zijn over hun eigen functioneren en dat ze zich gemiddeld 1,6 dag minder ziek melden dan werknemers die werken in een ruimte zonder planten. Uit het onderzoek bleek zelfs dat de medewerkers van één bedrijf door de planten minder piekerden buiten werktijd.

Rendabel

De kosten voor de aanschaf en het onderhoud van de planten zou al binnen een jaar terugverdiend kunnen worden door het beter functioneren en het lagere ziekteverzuim van de werknemers. Na dat jaar levert de investering juist geld op.

Een per vierkante meter

Hoeveel planten je moet aanschaffen voor dit effect, verschilt per ruimte en de hoeveelheid natuurlijk licht dat binnenkomt. Projectleider van Wageningen Environmental Research, Tia Hermans: ”Vaak wordt de Graslelie als referentieplant gebruikt om de benodigde hoeveelheid blad te berekenen. Van de graslelie heb je er ongeveer één per 2 vierkante meter nodig als je uitgaat van een potgrootte van 10-12 centimeter.”

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD. Beeld: iStock