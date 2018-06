Nachtje slapen in het huis van Wesley en Yolanthe? Het kan binnenkort

Mocht je een reis naar Ibiza op de planning hebben staan, dan weten wij alvast een leuk vakantieadresje: het huis van Yolanthe en Wesley Sneijder staat namelijk binnenkort te huur.

“We hebben zo’n prachtig huis en we maken er weinig gebruik van, omdat we allebei heel veel werken. Plus: hoe slim is het als je het kan verhuren en daarmee ook nog geld kan verdienen?”, zo laat Yolanthe gister aan RTL Boulevard weten.

Flink prijskaartje

Dat er straks vreemden in haar huis rondlopen, vindt ze helemaal niet erg. “Als wij er zitten in de zomer zitten we er ook met twintig mensen. Bij ons is het altijd een buurthuis.” Ook maakt ze duidelijk dat ze misschien nog weleens een kijkje komt nemen in hun stekkie. Sta je zomer oog in oog met Wes en Yo!

Een prikkie is het vakantiehuis van Wes en Yo overigens niet: volgens een makelaar zal het tussen de 10.000 en 15.000 euro per week gaan kosten.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress

Hoofdredacteur Hilmar laat de leukste plekjes op Ibiza zien: