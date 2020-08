Klaar met de wespen? Houd je vast want het ergste moet nog komen

Er lijken wel meer wespen dan ooit te zijn. Ben je er klaar mee dat je nooit meer rustig in de tuin, op een terras of aan het water kunt zitten? Dan hebben we slecht nieuws: nu pas worden de wespen écht vervelend.

En dat zit zo.

Steeds meer

Vanwege het veranderende klimaat in Nederland zijn er steeds meer wespen. De winters zijn mild, de lentes droog en de zomers bloedheet. Hét ingrediënt voor wespenkolonies om razendsnel te groeien. Voor mensen is dat wat minder fijn. Zo kan jouw rustige middag regelmatig verstoord worden door een agressieve wesp of kun je zelfs wespennesten in je tuin hebben.

5000 wespen

De Amersfoortse wespenbestrijder Ton van Leur vertelt aan AD dat ook hij merkt dat er meer wespen zijn. Zijn telefoon staat roodgloeiend en dagelijks haalt hij tot wel zestien wespennesten weg. En naast het feit dat er meer wespennesten zijn, zijn ze tegenwoordig nog groter dan voorheen ook. Volgens Van Leur zijn sommige nesten zo groot dat het een paar dagen kan duren om hem weg te halen en zitten er dan wel 5000 wespen in. “Dat is gigantisch”, aldus Van Leur.