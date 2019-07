O, nee: na de processierups en mediterrane mier is déze plaag in aantocht

Al eerder schreven we over de mierensoort het ‘mediterraan draaigatje‘, die na de eikenprocessierups in aantocht is. Maar nu blijkt dat we in de zomer van 2019 te maken krijgen met nóg een insectenplaag.

Volgens het Kennis- en Adviescentrum Dierplag (KAD) gaan we deze zomer ook abnormaal veel last krijgen van wespen.

Perfect klimaat

Omdat we vorig jaar een lange zomer en vervolgens een zachte winter hebben gehad, hebben de wespen zich massaal voort kunnen planten en allemaal de winter overleefd. Bastiaan Meerburg, directeur van het KAD, tegen AD: “Nu zie je de werksters, later in het jaar komen de mannetjes naar buiten. Ik ga er vanuit dat ze dit jaar heel erg aanwezig zullen zijn, op terrassen en andere plekken waar ze voedsel zoeken.”

Bestrijders

Nando van Zeist, eigenaar van Ongediertebestrijden.com, verwacht dat het deze zomer ‘een gekkenhuis’ wordt, vertelt hij tegen AD. Al enkele weken zijn de bestrijders superdruk met de wespennesten. Deze nesten zijn meestal te vinden op krappe plekken, zoals in spouwmuren, schuurtjes en onder dakpannen.

Wespenplaag

Van Zeist benadrukt wel dat je niet zelf aan de slag moet gaan met het dichtspuiten van een nest. Vaak mislukt dit en kunnen de wespen ergens nog een gaatje vinden. “En als ze dan naar buiten komen, kunnen ze helemaal wild zijn. En vergis je niet hoor, in sommige nesten zitten zo 10.000 dieren.” Daarnaast maak je latere bestrijding moeilijk, volgens Van Zeist. Huur dus altijd een professional in.

Bron: AD. Beeld: iStock