De wetenschap spreekt: dít kerstnummer maakt je het meest gelukkig

Draai jij het liefst het hele jaar door kerstliedjes? Grote kans dat één van je favorieten All I want for Christmas of Jingle Bells is.

Heus leuk hoor, deze grote kersthits, maar het zijn niét de nummers waar we een grote glimlach van op ons gezicht krijgen. Uit onderzoek (ja, echt, er wordt onderzoek gedaan naar het effect van kerstliedjes op onze gezondheid) worden we van dít nummer helemaal happy. Kun jij al raden welke het is?



Gelukkige woorden

Musicus en professor Joe Bennett onderzocht de 200 meest beluisterde liedjes van Spotify, geluisterd in de week van 25 december. Wat blijkt? Maar liefst 78 van de 200 nummers, waren kerstliedjes. Volgens Bennett worden we het meest blij van kerstliedjes over de kerstman, Kerstmis, sneeuw en thuiskomen. Hoe nostalgisch…

Tromgeroffel…

Het liedje waar je vermoedelijk het gelukkigst van wordt is: Love’s not just for Christmas. Hoe dit komt? Het woordje ‘kerst’ zou er maar liefst 21 keer in voorkomen, maar ook een aantal andere woorden waar we massaal een goed gevoel van krijgen. Denk aan: ‘stockings’, ‘misletoes’ en ‘gift wrap’. Al die nostalgische termen blijken hét geheime recept om een nummer te maken waar je van gaat stuiteren tijdens de feestmaand.

Bron: LibelleLekker.be. Beeld: iStock