Whatsapp laat je met nieuwe functie precies volgen waar je kinderen zijn

Na de recente gebeurtenissen rondom Anne Faber willen veel ouders precies weten waar hun kinderen zijn wanneer ze bijvoorbeeld naar huis fietsen. Die functie biedt Whatsapp nu aan.

Zie video: Ook handig: de rekenmachine van de iPhone heeft een functie die niemand kent.

Het is in Whatsapp nu namelijk mogelijk om je locatie live met iemand te delen. Je kunt op deze manier vrienden en familie tot op de paar meter nauwkeurig laten weten waar je bent. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit voor een kwartier aan te zetten, maar ook voor 8 uur. Op die manier kan bijvoorbeeld een hele reis gevolgd worden.

Inschakelen

Om deze functie in te schakelen, ga je naar een gesprek in Whatsapp, druk je op het plusje en kies je voor ‘locatie’. Hier zie je de optie ‘live locatie delen’. Je kunt kiezen voor 15 minuten, 1 uur of 8 uur. Vervolgens kan de ander precies in de gaten houden waar jij bent. Ook handig: deze optie werkt ook in een groepsgesprek.

Je moet wel even de laatste update van Whatsapp installeren op je telefoon.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: iStock.