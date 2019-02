Geen fan van groepschats? WhatsApp komt met een ideale nieuwe functie

Advertentie

Uitnodiging

De makers komen namelijk met een optie waarmee je zélf kunt bepalen hoe je met groepspaps omgaat. Wat je zoal kunt verwachten? De mogelijkheid om eerst een uitnodiging te ontvangen voor een whatsapp-groep, vóórdat je erin wordt gezet.

3 opties

De optie zal binnenkort te zien zijn bij je privacy-instellingen in je telefoon. Je kunt kiezen uit ‘iedereen’, ‘mijn contacten’ en ‘niemand’ als je het hebt over de toegang tot zo’n app-groep. Met de eerste optie kan iedereen je zo toevoegen zonder waarschuwing. Kies je voor de andere opties, dan ontvang je eerst een uitnodiging voordat je in een chat wordt geslingerd. Die ontvang je in een nieuw gesprek. Je hebt vervolgens twee opties: accepteren óf weigeren. Hallo, nieuwe vrijheid!

We moeten nog heel even wachten tot de optie beschikbaar is (de datum is nog niet duidelijk), maar wij kijken er nu al naar uit. En jij?