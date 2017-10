WhatsApp komt met een nieuwe functie waar we allemaal op wachtten

Per ongeluk een berichtje in een groepsapp gestuurd dat absoluut niet voor deze groep bedoeld was? Binnenkort geen probleem meer. WhatsApp gaat er namelijk voor zorgen dat je een bericht permanent kunt wissen.

Voorheen kon je alleen berichten voor jezelf verwijderen, maar voor diegenen in de chat bleven ze gewoon staan. Dit gaat binnenkort veranderen, meldde WhatsApp op zijn website. Over een niet al te lange tijd kun je specifieke berichten voor iedereen permanent verwijderen. Dit komt natuurlijk goed uit als je per ongeluk een verkeerd berichtje naar iemand hebt gestuurd of als er een grote fout in staat.

Automatisch bericht

De berichten die je verwijdert worden dan vervangen door een automatisch bericht. “Dit bericht is verwijderd” komt er dan te staan, waardoor wel te zien is dat iemand een appje heeft verwijderd.

Update

Dit alles is wel alleen van toepassing als je het bericht binnen 7 minuten na verzending verwijdert. Daarnaast moet iedereen in de chat de nieuwste versie van WhatsApp op hun mobiel hebben. Als jijzelf of een van de ontvangers van jouw appje dit niet heeft, werkt deze functie helaas niet.

Bron: Whatsapp.com. Beeld: iStock