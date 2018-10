WhatsApp voegt komende weken déze leuke nieuwe functie toe

Sms’en, mailen en bellen? Dat doen we weinig tot niet meer. Via WhatsApp houden we onze vrienden en familie de hele dag door op de hoogte. En dat wordt binnenkort nog leuker.

WhatsApp gaat namelijk een nieuwe functie toevoegen. Binnenkort kun je stickers versturen naar je contactpersonen via de app. Weet je niet goed wat je moet zeggen? Dan zeg je het binnenkort dus gewoon met een gezellige sticker.

Update

De komende weken wordt de nieuwe functie uitgerold en zullen de stickers dus vanzelf ook in jouw app verschijnen als je WhatsApp updatet. Dit zijn ontwerpen van WhatsApp zelf, maar ook van andere artiesten en stickers uit andere stickerapps.

WhatsApp voegt ondersteuning voor stickers toe https://t.co/YCHbc2n9T8 pic.twitter.com/oCJaGjqOA6 — TechPulse (@TechPulseNL) 26 oktober 2018

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Nu.nl. Beeld: iStock