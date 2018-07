Whatsapp komt met handige nieuwe functie voor groepsgesprekken

Van Whatsapp kunnen we wel zeggen dat vrijwel iedereen deze app op zijn of haar telefoon heeft staan. Via deze app houden we elkaar de hele dag door op de hoogte, maar soms hebben we ook gewoon even behoefte aan rust.

Vooral in groepsgesprekken op Whatsapp kan het de hele dag door gaan. En dat zijn lang niet altijd berichten die je echt niet kunt missen. Je kunt de groep natuurlijk op stil zetten, maar Whatsapp heeft hier nu ook een nieuwe functie voor ontwikkeld.

Informatie delen

Whatsapp komt namelijk met een nieuwe functie waarmee alleen de beheerder van een groepschat berichten kunnen sturen in deze groep. Klinkt misschien een beetje ongezellig, maar het kan heel handig zijn. Heb je bijvoorbeeld een appgroep met alle ouders uit de klas van je kinderen? Dan kan het voor de leraar handig zijn om alleen zelf mededelingen te versturen zonder steeds 38 reacties van de ouders te krijgen. Deze functie is dus meer gericht op het delen van informatie en minder op de gezelligheid. Je kunt het activeren door naar de instellingen in de app te gaan.

Gemiste berichten

Naast deze nieuwe functie komen er nog een aantal nieuwe mogelijkheden voor de groepsgesprekken. Zo wordt er een groepsbeschrijving en een overzicht van gemiste berichten toegevoegd.

Bron: Dutchcowboys.nl. Beeld: iStock.