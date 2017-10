Whatsapp komt met leuke én handige nieuwe functie

Whatsapp komt regelmatig met nieuwe functies in de app, maar deze nieuwe functie is wel heel leuk.

In films komt het weleens voorbij: mensen die met z’n drieën tegelijk bellen. Ziet er hartstikke gezellig uit en wanneer je iets samen af moet spreken is het ook nog eens heel handig. Hoef je daarna niet ook de ander op de hoogte te brengen.

Groepsbellen

Goed nieuws: in 2018 kun je ook met Whatsapp groepsbellen. Op dit moment is Whatsapp bezig met het ontwikkelen van deze functie en het zal dan ook nog wel even duren voor de functie zichtbaar is in de app. Nog even geduld…

Bron: Grazia.nl. Beeld: iStock.