Whatsapp kampt met wereldwijde storing

Kun je geen berichtjes sturen met Whatsapp? Geen paniek, er is niets aan de hand met je telefoon. De app kampt vanavond met een storing.

Sinds 19:45 uur vanavond melden mensen op internet dat ze geen verbinding kunnen maken met de dienst. Ook op Twitter melden veel mensen dat ze last hebben van de storing. De app lijkt niet alleen in Nederland storing te hebben, maar ook in de rest van Europa wordt de storing gemeld.

Oorzaak

Wat de oorzaak is van de storing, is niet bekend. Ook is er nog niet gemeld hoe lang de storing nog gaat duren. Eerder deze maand had de app ook al last van een grote storing.

Beeld: iStock