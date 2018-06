Voor een echt lekkere whisky zul je diep in de buidel moeten tasten bij een slijterij? Aldi bewijst nu het tegendeel.

De supermarkt is in de prijzen gevallen met twee whisky’s, waarvan één van hun eigen merk.

Vanille en toffee

Het gaat om de ‘Highland Black 8 Year Old Scotch Whisky’ (14,87 euro) en de ‘Glen Marnoch Islay Single Malt Scotch Whiskey’ (20 euro). De eerste whisky wordt geroemd om zijn rokerige smaak, en de tweede om de vanille- en toffeesmaak.

Rosé

Het is niet de eerste keer dat Aldi zo scoort met het drankassortiment. Zo viel deze rosé van 7 euro ook al in de prijzen. Jammer genoeg is de whisky niet in Nederland verkrijgbaar. Gaat iemand die je kent binnenkort naar Engeland? Kijk diegene dan even heel lief aan, want je kunt de whisky’s wél verkrijgen bij de Britse Aldi.

