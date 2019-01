'Wie is de Mol?' aflevering vier: De Mol leeft op chaos

We zijn alweer bij de vierde aflevering aangekomen en toch is er op voorhand officieel nog maar één kandidaat naar huis. Kunnen we na vanavond dan eindelijk echt gaan strepen? In deze recap speuren we weer met je mee. Let op: spoilers!

Wat. Een. Cliffhanger. De ‘Molloten’ hebben online hun speurtocht natuurlijk gelijk na de aflevering voortgezet en hebben weten te achterhalen wie er zou vallen (Nikkie), maar toch. Dit was een fijn staaltje ‘hoe dan!’ zoals we die van Wie is de Mol? kennen. En inderdaad: het begin van de aflevering toont Nikkie met een rode straal. Zelf maakt ze zich er niet ontzettend druk om: “Misschien moet ik het maar bij make-up houden.”

In het prachtige Guatapé start de eerste opdracht: Sinan en Jamie vormen samen het reddingsteam dat de andere duo’s uit hun kooien moet bevrijden. Want, aldus Sinan, zij zijn de twee met het meeste testosteron. In dit geval blijkbaar niet degenen met het meeste spelinzicht – ze hebben er duidelijk niet veel van begrepen. Jamie maant iedereen aan zo snel mogelijk te vertrekken. Iedereen volgt dit advies klakkeloos op, zelfs Merel en Rick Paul, die toch duidelijk weten dat de opdracht niet zo gespeeld hoort te worden. Het resultaat? Een schamele 500 euro voor de pot.

De Mol houdt van chaos

De groep is gezellig. Dat zie je tijdens de stukjes waarin de kandidaten reizen. Communiceren is alleen een stukje lastiger, zoals we tijdens de volgende opdracht zien. Ze spreken af om op hun balkon te blijven staan tot ze alle informatie hebben uitgewisseld. Natuurlijk is dit niet wat er gebeurt: Sarah, Niels en Rick Paul gaan er gelijk vandoor, tot de frustratie van Robèrt: “Tegen wie ben ik nou eigenlijk aan het roepen?”

Merel vindt na zo ongeveer drie seconden haar balkon en blijft daar gedurende de rest van de opdracht staan. Rick Paul en Sarah struinen de vijfde verdieping af en delen alle informatie alleen met elkaar. En dan heb je nog Robèrt, die als kip zonder kop heen en weer loopt. Voor de Mol maakt het niet uit: die kon vroeg weten dat de opdracht zou mislukken en hoeft daardoor niet meer zijn/haar best te doen. Wie fout stonden? Volgens Moltalk waren dat Niels, Merel, Robert en Sarah. Kanttekening: als Merel niet de Mol is, zou je verwachten dat degene die wél de Mol is goed zou gaan staan om minder verdacht over te komen.

Er is er één jarig…

Gelukkig hebben we daar Robèrt, die met zijn droge opmerkingen toch de comic relief blijft brengen. Jamie is namelijk jarig en Robèrt snijdt netjes de taart aan, maar “voor de dames een klein stukje – ‘ik wil maar een klein stukje hoor!'”. Ook Niels is in zijn hum: “Het rekenen gaat ineens een stuk beter!” Jamie krijgt als cadeau trouwens een spelletje Jenga, zodat hij nu de trotse bezitter is van een houten blokje waarop ‘Mol’ op de voorkant staat, en aan de achterkant ‘x Merel’.

Ook in de laatste opdracht heerst chaos. De kandidaten krijgen witte pakken aan waarop allerlei informatie over koffie staat, tot de grote hilariteit van vooral Jamie: “Blijf van mijn kontje af, hè!” Binnen in hem schuilt toch nog een veertienjarig jongetje. Sinan en Niels hebben allebei vooral veel moeite hun geduld te bewaren: Sinan vindt het maar irritant dat iedereen zo opgefokt doet, waar Niels zich er kapot aan ergert dat er zoveel fouten gemaakt worden. Niels maakt er zelf overigens ook één: hij typt ‘Corrita’ in in plaats van ‘Corita’.

Verdacht? Misschien, maar hij kwam tegelijk ook met de opmerking dat de categorieën op de mouwen stonden, wat weer on-Mols is. Merel zorgde voor twee foute schermen, Sarah voor één. Overigens lijkt toch nooit iemand Merel te verdenken. Sarah zei in de vorige opdracht zelfs dat ze er niet in zou trappen vragen op Merel in te zetten. Hm, dat zou toch een behoorlijke fout kunnen zijn, Sarah… Ze komt er steeds makkelijk af met haar warrigheid, maar ondertussen weet ze heel goed wat ze aan het doen is.

De Mollometer: even terugblikken…

Wat betekent dat nou allemaal? Geen nood: in de ‘Mollometer’ zetten we alles op een rijtje zodat jij voor de volgende aflevering je poule met een gerust hart kunt invullen. Evelien moet het in ieder geval ontgelden, deels door de sneaky zet van Rick Paul, die zijn kans schoon zag haar joker te jatten.

