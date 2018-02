Wie is de Mol-blog: het echte schaakspel is begonnen

Molloten, moltalk, het molboekje(?!), het deed Libelle’s Malin nooit wat. Dit seizoen is ze overstag gegaan en kijkt ze eindelijk naar Wie is de Mol? Met deze week: ik kon het me vorige week bijna niet voorstellen, maar deze aflevering… kabbelt gewoon voort?

Na een aflevering waarin het zinderde van de spanning – al was het maar omdat je de Mol had zien kunnen lopen – voelde deze week een beetje tam. Dat werd ruimschoots goed gemaakt na de test, want wie er nu toch weer uitvloog…. Spoileralert!

Laat ik beginnen met te zeggen dat ik niet de állerbeste waarzegster ben. Mijn mol zit nog steeds in het spel (gelukkig kreeg Simone als eerste haar scherm te zien), maar ik hoopte toch een beetje dat Jan eruit zou gaan. Niet dus! Hoe verder we komen, hoe meer ik het gevoel krijg dat ik moet gaan spreiden qua Mol. Neem nou de naam van deze aflevering: Zienswijzen. Dat past toch perfect bij een filosoof als Stine.

Netjes geknipt

Na een toast op Emilio (Olcay als enige aan de cocktail, I feel you girl) mogen de deelnemers aantreden in het circus. Niet als clown of acrobaat, maar om een kaartenhuis te bouwen. Eitje, ook in 10 minuten. Behalve als een stuk of 5 clowns er werkelijk álles aan doen om je af te leiden. Ik denk dat Loes stiekem wel een por heeft uitgedeeld waardoor zo’n type van zijn eenwieler viel. Dat hebben ze er toch netjes uitgeknipt in de uitzending 😉

Goed, de kaartenhuizen worden een fiasco, maar gelukkig kan er tussendoor in circus WidM ook nog geld worden verdiend. Al is het toch gek dat Loes volledig de verkeerde kant oploopt om popcorn te verkopen. En zijn Ruben en Simone nou echt zo slecht in het bouwen van een kaartenhuis dat ze elke keer als eersten hun tafeltje verlaten?

‘Kan mij het ook boeien’

De pot staat na opdracht 1 op 7450 euro en dat zet Ruben aan het denken. Is het niet tijd dat iemand anders, bijvoorbeeld hijzelf, penningmeester wordt. Stine vindt overduidelijk van niet – ze is immers matties met Olcay – de overigen lijken er niet heel erg mee te zitten. Olcay sputtert eerst tegen en lijkt dan ‘kan mij het ook boeien’ te denken: Ruben krijgt het geld.

Daar heeft hij bij opdracht 2 misschien alweer spijt van. Want van Art mag hij de enveloppen gaan verdelen: eentje met niks, twee met geld en twee met jokers. Er wordt stoelendans gespeeld – maar dan met auto’s. Tja Ruben, daar ga je. Hoe houd je nou je oer-bond met Loes in stand zonder je tweede man Jan in de kou te zetten? Dat doet hij heel netjes, al kan hij zijn teleurstelling nauwelijks verbergen als het niet Jan met de jokers is die als eerste over de finish komt, maar Loes met 500 euro.

Geen overleg

De laatste opdracht vindt weer op zo’n lekkere Oostblok-plek plaats. In een oude loods is een ENORME woordenzoeker op de grond aangebracht. In de loods ernaast zijn de woorden te vinden die ze moeten zoeken. En ja, Loes zegt het al… de communicatie in de groep is niet je-van-het. De woorden worden vlot gevonden, dat is het probleem niet. Wélke woorden nog moeten en wie dat bijhoudt, enzovoorts… dát wordt niet vooraf overlegd.

Op het moment dat Art dan ook om de oplossing vraagt, blijft het angstvallig stil. Streepte de mol de mol weg? Was Simone aan het mollen? Wie riep er nou zo hard dat ‘Tbilisi’ een van de woorden was, terwijl die er niet tussen stond?

En dan is het alweer tijd voor de test. Dat ging best snel.

Loes verdenkt Stine en toch ook wel Olcay

Simone verdenkt Ruben (en Jan een heel klein beetje)

De mol van Jan is Simone of Ruben (‘die is zo passief en klungelig’)

Ruben, ja, maatje of niet, Loes is zijn mol

Olcay schrijft haar vermoedens tegenwoordig ook op, maar wil niet meer kwijt dan dat ze een man verdenkt

Stine spreidt haar kansen nog behoorlijk met Loes, Jan en Ruben

Pfoe en dan HET moment van deze aflevering. De afgelopen weken stond ze muurvast bovenaan in alle peilingen, maar nu moet ze het spel verlaten. Loes zat te veel op één persoon, zegt ze zelf, en moet afscheid nemen. Wat ze ons nog wel meegeeft: Ruben zou de mol níet zijn. Staat genoteerd!

PS omdat ik voor de tweede week al mijn punten op Simone had staan, doe ik het best leuk in het klassement van mijn WidM-poules in de app. Jippie. Nu hopen dat dat zo blijft ahaha.

