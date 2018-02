Wie is de Mol-blog: er wordt als een malle met jokers gestrooid

Molloten, moltalk, het molboekje(?!), het deed Libelle’s Malin nooit wat. Dit seizoen is ze overstag gegaan en kijkt ze eindelijk naar ‘Wie is de Mol?’. Met deze week: Art uit een Lada zien stappen was nog nooit zo grappig.

Van wie worden we in deze aflevering ‘verlost’? En worden er nou ein-de-lijk eens jokers ingezet? Spannend, spannend! En let op, spolierssss.

Oké, misschien is toch Ruben de Mol, aangezien hij als enige van de groep achteruit rijdt naar de volgende opdracht. Dat soort gekke dingen ga je dus denken na 5 afleveringen WIDM. De groep krijgt er ook last van: is er nog wel iemand te vertrouwen in deze fase? Simone heeft in ieder geval genoeg vertrouwen in zichzelf, ze heeft de finale al gevisualiseerd, dus ze weet zeker dat ze er niet uit gaat.

Strooien met jokers

Bij opdracht 1 heeft de penningmeester (Ruben) weer alle kans om te mollen. Hij moet de overige deelnemers uit hun hotelkamer bevrijden en en passant het geld vinden. Niet voor niets heet de opdracht ‘sleutelpositie’. Toch moet gezegd worden: Ruben doet het best fair. Totdat…

Hij erachter komt dat er niet alleen geld, maar ook jokers liggen in de kamers. Lang verhaal kort: Ruben vindt twee jokers in kamer 3, Jan één joker in kamer 46 en ook Simone heeft zo’n houten schijf te pakken. Olcay zou Olcay alleen niet zijn als ze geen onraad ruikt en erop stáát ze te fouilleren.

Opvallend bij deze opdracht: Stine is nowhere to be seen.

Een babbeltje maken

Na de opdracht gaat Jan praten met Olcay, en Stine luistert af. Jan wil wel een bondje – of toch niet? Daarna praat Stine met Olcay, ze wil voorkomen dat Jan WEDEROM haar bondje afpakt. ‘Ja doei’, zegt Olcay tegen ons kijkers, ‘ik ben niet van jou Stine’.

Ook Simone en Ruben babbelen, over hun jokers en het feit dat Stine de zwarte vrijstelling heeft. De enige reden voor haar om ‘m niet in te zetten? Ze is de Mol.

Spanbanden zijn een kunst apart

Opdracht 2: er wordt verhuisd! Drie families, drie auto’s, dertig minuten. Simone rijdt, Jan en Stine ook en Ruben en Olcay krijgen een zwarte Lada toebedeeld. ‘Best een uitdaging dit’. Ik vraag me af: kan er bij deze opdracht wel worden gemold? En hoe dan?

Ruben laat zien dat het wel degelijk kan. Serieus, ik heb nog nooit iemand zo onhandig zien doen met een spanband. Is hij echt zo’n klungel of doet hij het expres? Het maakt hem wel wat verdacht…

Jan krijgt alles in zijn auto, Stine en Simone ook. Olcay en Ruben komen een heel eind. En dan komt Art nog een keertje langs: extra spullen én een Georgiër moeten mee! Dan komt de ware Olcay naar boven; jongens, wat kan zij veel in een auto proppen. Ondanks de hobbelweg, de bijna-botsing van Jan en Ruben, het zenuwachtige Angry Birds-muziekje en de rook onder de motorkap van Simone, kan Art terecht onder de indruk zijn. Ze harken 1250 euro binnen voor de pot, die nu de magische 10.000 euro-grens heeft geslecht.

Een oogje in het zeil

Al dat geld maakt toch wat zenuwachtig en dus wordt er besloten dat er van penningmeester wordt gewisseld. Grote vraag: kiezen ze voor Jan omdat ze hem vertrouwen of omdat ze hem in de gaten willen houden? Jan kan in ieder geval mooi een oogje op het geld houden, vindt hij zelf.

En dan is het tijd voor opdracht 3. Of toch niet: eerst de test. Verwarring alom!

Wie vertrouwt wie?

Stine: er zijn een of twee jokers in het spel – maar ik kan zorgen voor een snelle uitschakeling… Daar komt de zwarte vrijstelling!

Jan: Ruben is verdacht, die wilde graag penningmeester worden – en Jan zet een joker in.

Ruben: het fanatisme van Jan is oprecht, dus de dames blijven over. Stine is dan wel een filosofe, maar is ze ook de Mol? Zegt Olcay zomaar rare dingen of…? Ook Ruben zet twee jokers in.

Olcay: Stine is zeker niet de Mol, Simone is juist de perfecte.

Simone: ik richt me steeds meer op Ruben, al blijf ik een beetje spreiden. En zet ik een joker in!

Door de zwarte vrijstelling staat iedereen weer gelijk. Opdracht 3 kan ervoor zorgen dat iedereen alsnog door kan gaan, tenminste, als ze voor de groepsvrijstelling gaan en niet wéér voor het geld.

Ik volg het niet meer

In twee groepen gaan ze aan de slag: drie deelnemers in groep rood, twee in groep groen. De roden moeten de vragen goed beantwoorden, dan mogen ze een bord omdraaien dat dan groen wordt. Als de groenen iets fóut beantwoorden, wordt een van de groene borden rood.

Volgen jullie het nog? Nee precies, ik ook niet meer.

Feit is wel: buiten Olcay om wil iedereen voor de groep gaan. Nobel! Ruben zit in groep groen en speelt Jan vrij, daarna zichzelf. Jan doet hetzelfde met Olcay en Stine. Stine zit in groep rood en weet haar beide vragen niet… Daar gaat 1000 euro.

Mollen als een malle

Het eind van het liedje is Simone dus de enige is die haar scherm te zien krijgt. Spannend, spannend, maar… het is groen! Dat is fijn voor Simone (en voor mij, want ik verdenk haar nog steeds bijzonder als Mol) en geeft te denken over de anderen. Want als Simone groen krijgt, moet Stine, Ruben, Jan of Olcay rood hebben gehad. Goed om mee te nemen naar de volgende aflevering!

PS Oi oi, zal ik volgende week weer al mijn punten op Simone zetten? Zij staat nu als derde verdachte in deze poll, onder Stine (logisch wel) en Olcay (ergens ook wel logisch). Wel zo fair om op haar in te zetten, toch?

