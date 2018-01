Wie is de Mol-blog: vrij baan naar de finale

Molloten, moltalk, het molboekje(?!), het deed Libelle’s Malin nooit wat. Dit seizoen is ze overstag gegaan en kijkt ze eindelijk naar Wie is de Mol? Met deze week: het is continu opletten geblazen.

Oh jongens, wat een aflevering weer! Constant alert zijn is wel een vereiste hoor, bij deze serie. Niet alleen voor mij als kijker, maar zéker ook voor de deelnemers. Want als je dat niet doet, wordt die vrijbrief naar de finale je zo door de neus geboord. Let op, spoilers!

Even iets opbiechten: dit was de eerste keer dat ik al mijn punten in de WidM-app op één persoon inzette. Dat maakte het wel extra spannend, want ja, als die persoon eruit vliegt ben je al je punten kwijt en kun je niet meer meedoen. Gelukkig liep het goed af 😉

Tunnelvisie

Iets minder goed liep het af met de eerste opdracht. Drie deelnemers zonder claustrofobie werden verstopt in de stad en de andere vier moesten ze vinden. En weer was het Loes die na de groepsverdeling begon te miepen. Uiteindelijk kreeg zij haar zin en vertrok ze met Stine en Emilio naar een onbekende bestemming. Lekker voor haar, want mattie Ruben zat in de andere groep. Ook lekker voor Olcay en Jan, want hun bondjes zaten eveneens in de tunnel (die naar mijn idee wel meeviel qua engheid, maar ik ben dan ook niet claustrofobisch).

Jammer voor Simone dat ze er alleen voor staat? Welnee, Simone is toch de Mol. En mollen deed ze goed, want de drie werden niet gevonden en de 1500 euro bleef dus buiten de pot.

Vrijstelling verdienen

Dat mollen ontkent Simone zelf glashard in opdracht nummer 2, de opdracht die een heel interessant gedachte-experiment blijkt. Iedere deelnemer krijgt een aantal vragen voorgelegd. En, vertelt Art erbij, degene die deze test goed doorstaat, kan een vrijstelling verdienen voor de finale. Dan moeten de deelnemers wel goed opletten. En dat is nog best lastig, gezien de vragen die de presentator stelt.

Vraag 1: wil je nu al weten wie de Mol is? Behalve Stine, die nou een keer netjes is, zegt iedereen JA. Oké, toegegeven, ook Ruben zei eerst nee. Tweede vraag: zou je daarvoor je bondje wegwerken? Dit keer zegt iederéén ja. Iedereen, behalve Simone. Die wordt gevraagd of ze Ruben weg zou werken, tja, aangezien zij Ruben verdenkt kan ze dan moeilijk ‘ja’ antwoorden. Immers: de Mol gaat nooit naar huis.

De laatste vraag is ook een leuke: liever vrijstelling voor de groep of 5000 euro voor de pot? Daarover meer bij opdracht 3.

Heeft iemand de Mol gezien?

Want eerst hebben we het addertje (of zoals Ruben zegt, de python) onder het gras nog. Die vrijstelling voor de finale, legt Art uit na opdracht 2, kon je verdienen als je goed oplette. Want tijdens het beantwoorden van de vragen. Is de Mol. Bij IEDEREEN. In het gezichtsveld langsgelopen. ‘Tot morgen!’

Daar valt iedereen wel even stil van. ‘En ik vind mezelf nog wel zo’n opmerkzaam type’, weet Jan er nog net uit te persen. Voor de rest wordt er langs armen gewreven, over lippen gegaan en handen voor ogen geslagen. De grote vraag is natuurlijk: heeft iemand de Mol gezien? Wordt daar nu keihard over gelogen of heeft niemand ook maar een idee? (Ik heb wel een idee: na de vragen voor Ruben kwam een shot van een vrouw met parasol, op haar rug gefilmd terwijl ze aan het bellen is. Als dat Simone niet was, eet ik mijn hoed op. Of oké, mijn panty, ik draag geen hoed).

Arme Ruben

En dan is het tijd voor een pittige test: van de ene Sovjet-flat naar de andere abseilen met een gesloten envelop. Komt de 5000 euro waar de meerderheid in opdracht 2 voor koos aan de overkant? Dan wordt het bedrag toegevoegd aan de pot. Zo niet, dan niet.

Oh mensen, wat had ik het te doen met Ruben. Hij probeerde het nog heel dapper, zette zijn helmpje op, tuigje aan en toen… keek hij over de rand. Trillend en huilend bleef hij achter. Ook Stine wilde niet, je zag haar denken: no way dat ik me zo laat zien. De overigen kwamen behoorlijk soepel aan de overkant. Behalve Simone, bij haar brak een of andere zekering. Per ongeluk? Of een uit de hand gelopen hint (SABOTAGE!!)?

Op zoek naar een nieuwe Mol

Tijd voor de test. Wie verdenkt wie ook alweer?

Olcay gaat minder spreiden en denkt dat de Mol een van de drie mannen is: Ruben, Emilio of Jan

Ruben dacht eerst aan Emilio, maar switcht nu naar Simone

Simone twijfelt tussen Ruben en Jan (‘die doet iets te hard zijn best’)

Jan: weet niet zeker of Stine of Olcay de zwarte vrijstelling heeft, en of zij ‘m inzet, maar hij gaat het risico toch nemen en gebruikt zijn eigen groene vrijstelling

Stine verdenkt Emilio

Emilio verdenkt Loes, Simone en Olcay

Loes verdenkt Emilio (‘niet te peilen die man’)

Tja Loes, je zult toch op zoek moeten naar een nieuwe Mol, want Emilio moet naar huis. ‘Ik twijfelde te veel’, zegt hij er zelf over. Volgende week wordt het weer lekker hectisch met aanwijzingen, heel Tbilisi door en flink wat frustratie. Tot dan!

PS Ik had al mijn punten – natuurlijk – op Simone ingezet en heb er nu 1264, jeej. En om nog maar een wedje te leggen: ik denk dat Jan er volgende week uitvliegt.

