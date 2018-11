'Wie is de Mol?' deelt geheimzinnige boodschap en fans zien meteen al hints

Echte fans van ‘Wie is de Mol?’ – ook wel molloten genoemd – kunnen niet wachten tot het nieuwe jaar begint. Want een nieuw jaar, betekent een nieuw seizoen van Wie is de Mol?. Het programma deelde vandaag al een geheimzinnige boodschap waar de fans natuurlijk een hint in zagen.

De echte kenners zien in elk verkeersbord, elk T-shirt en elke uitspraak in Wie is de Mol? een hint. Vandaag deelde de programmamakers op social media een afbeelding met daarop de tekst ‘bijna’. In het televisieprogramma is er nooit een tekst zomaar een tekst. Fans begonnen dan ook meteen te puzzelen met het woord en kwamen al snel op de naam ‘Najib’. Zou deze boodschap de eerste kandidaat al verklappen?

Kandidaten

Het woord ‘bijna’ lijkt in ieder geval te wijzen op het feit dat binnenkort de namen van de kandidaten bekend worden. Op de website van een programma is een tweet te zien waarin staat ‘op 13 november worden de kandidaten bekend gemaakt’. Deze tweet is op Twitter niet terug te vinden, dus misschien had het nieuws nog niet gedeeld mogen worden. We wachten gespannen af…

Dit bericht bekijken op Instagram Bijna #widm #wieisdemol Een bericht gedeeld door Wie is de Mol? (@wieisdemol.avrotros) op 5 Nov 2018 om 2:19 (PST)

