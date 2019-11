'Wie is de mol?' deelt mysterieuze foto en fans beginnen meteen met speculeren

Het programma Wie is de mol? staat bekend om mysterie, moeilijke puzzels en vage hints. Nu plaatst het programma op Twitter een foto die de geruchtenmolen weer flink doet draaien.

11 januari 2020 begint het nieuwe seizoen van het populaire programma Wie is de mol?. Nu hebben de fans nog maar één vraag: wie zijn dit seizoen de kandidaten?

Hint

Op de foto zijn 10 kistjes te zien. Zou het programma met deze foto een hint over de kandidaten geven? De fans denken van wel. Vorig jaar werden de kandidaten op 8 november bekend gemaakt, dus het is de hoogste tijd. Eerder schreven we al dat veel fans denken dat de kandidaten voor 28 november bekend gemaakt zullen worden. Dit zou alles te maken hebben met het Molboekje, dat bij Bol.com vanaf 28 november verkrijgbaar is. Hierin staan de namen van de kandidaten vermeld.

Media

Regisseur Rick McCullough geeft op Instagram ook een hint. Bij de foto van de kistjes schrijft hij: “Alles wat jullie willen weten. Ik zou zeggen, volg de media.” Zouden de kandidaten in 10 verschillende televisieprogramma’s bekend worden gemaakt?

Pakjesavond

Uiteraard zijn ook de Twitteraars volop aan het speculeren. Zij denken vooral dat de foto betekent dat we nog 10 dagen op de bekendmaking van de kandidaten moeten wachten. Want dat zou betekenen dat deze bekendmaking op pakjesavond plaats vindt.

Nog 10 dagen tot pakjesavond… op 5 december de bekendmaking van de kandidaten! — Anne (@annejc1991) November 25, 2019

Elke dag vanaf morgen een kandidaat tot aan Pakjesavond. Is dat het? #widm #widm20 — Johan Scholten 🇳🇱 💚 (@JohanScholten12) November 25, 2019

Bron: Twitter. Beeld: ANP