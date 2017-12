Een nieuw seizoen Wie is de Mol? - nu al dubbel verraad

Molloten, moltalk, het molboekje(?!), het deed Libelle’s Malin nooit wat. Dit seizoen is ze overstag gegaan en kijkt ze eindelijk naar Wie is de Mol? Met deze week: we weten eigenlijk nog helemaal niks en tóch is het spannend.

Ik zal het maar eerlijk toegeven: ik heb niks met spelprogramma’s ‘in het wild’. Een onbekend land, opdrachten waar geen hond iets van snapt, de onderlinge spelletjes (en natuurlijk de eeuwige vraag of het écht zo ging, of dat er gewoon heel knap is gemonteerd) … Maar goed, iedereen in mijn omgeving is lyrisch over Wie is de Mol, dus dit jaar dacht ik: laat ik het eens proberen.

Dat wil toch iedereen?

En verrek, het spel krijgt me nú al in zijn greep. Best bijzonder, want we weten eigenlijk nog helemaal niks en tóch is het spannend. Waarom? HALLO HEB JE DIE TEASER NIET GEZIEN?! Art zegt letterlijk: er valt vrijstelling te verdienen voor de finale. Vrijstelling! In de eerste aflevering! Ongekend (denk ik, want, eerste keer dat ik kijk). Dat wil toch iedereen?

Plus: de eerste aflevering is schijnbaar in verschillende landen opgenomen. Een vernieuwende start dus. En het zou ook nog eens kunnen dat de eerste deelnemer al afvalt vóór de eerste groepsopdracht. Allemachies.

Of wacht. Zoals deelnemer Ruben Hein het zo treffend omschrijft: bij Wie is de Mol zit er altijd een addertje onder het gras. Of, in dit geval, een enorme python. Vrijstelling voor de finale… Daar valt die zwarte vrijstelling bij in het niet (zie? ik heb mijn huiswerk gedaan). Het voorstel zorgt in ieder geval bij Loes Haverkort voor opgetrokken wenkbrauwen. Geen idee of het de voornaamste reden is, maar ze staat wel met een behoorlijke voorsprong op 1 in deze Wie is de Mol poll.

Strategische keuzes

En natuurlijk vraagt Art tussen neus en lippen ook even of Emilio Guzman nu al wil weten wie de Mol is, maar daar ga ik nog maar even niks achter zoeken.

Elke deelnemer heeft een strategie, of zo vertellen ze dat in ieder geval in de introductiefilmpjes. Benieuwd of daar wat van gaat komen, want ik heb al 3 mensen geteld die ‘op de anderen willen gaan letten om te zien of ze zich anders gedragen dan normaal’. Ja, duh. Verder kan Loes heel geduldig zijn, maar ook heel ongeduldig en control freakerig. Jan Versteegh houdt van spelletjes en danst door het leven. Oké. Helpt niet per se strategiegewijs, maar oké.

Wie is… de Mol?

Even kijken, wie doen er verder ook alweer mee… Stine Jensen, Jean-Marc van Tol, Bella Hay, Olcay Gulsen, Simone Weimans en Ron Boszhard. Die laatste schijnt de Mol te zijn, tenminste, als deze ‘eerste’ hint klopt. Ik geloof er niks van. Ik geloof ook niet dat Jan de Mol is.

Op dit moment verdenk ik toch echt Simone. Ik geloof best dat ze Rik van de Westelaken om tips heeft gevraagd, maar ik denk vooral dat dat een afleidingsmanoeuvre is. Ze moet toch ook wel een tête-à-tête met Margriet van der Linden hebben gehad?

