Wie is de Mol-blog: 'Als je je kansen nu nog spreidt, lig je eruit'

Molloten, moltalk, het molboekje(?!), het deed Libelle’s Malin nooit wat. Dit seizoen is ze overstag gegaan en kijkt ze eindelijk naar Wie is de Mol? Met deze week: een aflevering die uitermate geschikt is voor gifjes.

En toen waren er nog vier! Jan zegt: Ruben is de Mol. Ruben zegt: Jan is de Mol… of toch Olcay? Simone vindt Olcay een beetje een intrigante dus gaat voor haar. En Olcay? Tja, lees maar! Maar let op, spoilers!

Opdracht 1 moet wel de soepelst lopende opdracht in de geschiedenis van WIDM halve finales zijn. Binnen no time zitten de vier op dezelfde lijn, geen dissonanten. Wel een beetje bij de lijdende voorwerpen: de zanggroepen waar Georgië bekend om staat. Ondanks hier en daar een valse noot vallen de monden collectief open. Het klinkt dan ook wel heel bijzonder, de galmende zang in de open lucht.

Soort van dealtje

Jan, Ruben, Olcay en Simone weten de nummers goed te matchen en verdienen daarmee duizend euro in 20 minuten. Niet verkeerd! En dat allemaal in harmonie, grapt Art (en geeft direct toe dat hij over dát grapje wel even heeft nagedacht).

Simone wil daarna graag informatie uitwisselen met Ruben. Die heeft daar wel oren naar en dus sluiten ze een soort van dealtje: ze gaan ervoor zitten om allerlei persoonlijke informatie te delen. Zoals: wie is je favoriete acteur?

Op een kier

Voor de tweede opdracht is Olcay helemaal ready to rumble. Tot ze erachter komt dat ze karaoke moeten doen, dan zou ze het liefst direct weglopen, ‘dit ga ik echt niet doen’. Op die afspraak komt ze héél snel terug.

Iedereen krijgt 10 nummers om aan de anderen te laten ‘horen’. Maar: ramen en deuren moeten dichtblijven (al stond het raampje van Olcay wel op een kier, hmmm).

Ruben wil heel graag een liedje zingen voor Simone: KIJK NOU NAAR ME! Je ziet hem denken: we hebben dat dealtje niet voor niks. Simone geeft geen sjoege (best lastig ook, met al dat water en die ruitenwissers die aanstaan), terwijl Ruben met zijn handen tegen het beslagen raam haar aandacht probeert te krijgen.

Dit kan toch zo niet doorgaan

Tussen Jan en Olcay ontstaat een onvermoede chemie; Jan raadt direct Hello, Olcay weet wel raad met I ripped your picture (sorry, André). Simone en Ruben stuntelen door. Vertel me alsjeblieft, hoe, HOE wordt Paradise by the Dashboard Light in vredesnaam Heal the World?

Om maar even bij Michael Jackson te blijven: Olcay’s interpretatie is FAN-TAS-TISCH. Maar door de klik die ze met Jan heeft, verwacht ik eigenlijk wel dat een van hen eruit moet. Dit kan toch zo niet doorgaan?

“Ik ga mezelf echt niet voor schut zetten hoor..”

– 2 minuten later – #widm pic.twitter.com/czd3flrbtM — Tim Schaap (@timmieschaap) February 24, 2018

Uiteindelijk worden 12 nummers correct geraden, waarvan ook nog eens twee bonusnummers. Daarmee komt de pot op 13.400 euro.

Binnen hengelen

Naast Simone en Ruben hebben ook Olcay en Jan een onderonsje. Al hebben ze er beiden andere ideeën over hoe ze dan samen de finale zouden moeten halen. Gelijkwaardige tegenstanders zijn ze wel, dat blijkt.

En dan is het tijd voor de laatste opdracht. Het pièce de resistance. Liefst vierduizend euro kunnen Jan, Ruben, Simone en Olcay verdienen met een tochtje over de rivier. Het eerste gedeelte mogen ze wennen aan de boot en de rivier, in het tweede gedeelte volgen de aanwijzingen en dan op het laatst, als de stroming het sterkst is, kan het geld daadwerkelijk worden binnen gehengeld.

Kolkende rivier

De enige die – blijkbaar – scherpe ogen heeft, is Jan. Die mag dus alle borden lezen. Dat is hard nodig, gezien het feit dat Olcay bij elk bord roept dat er Jan op staat. Iedere deelnemer krijgt een vlag (dat is de lijn die ze moeten hebben die over de rivier hangt) en een kleur (die koker moeten ze pakken).

Klinkt makkelijk genoeg zou je zeggen. Toch moet Jan een sprint trekken à la David Hasselhof, hangend in de lucht de koker grijpen om vervolgens in de toch wel wat kolkende rivier te landen. Dat zorgt voor licht paniek in zijn ogen, al trekt de Russische instructeur Dave hem rustig, hup, weer de boot in.

Maar ai, dat valt tegen als het geld wordt geteld. Niet alleen Olcay heeft blijkbaar lopen klooien, met twee kokers waarvan er sowieso een verkeerd was, want er wordt liefst drie keer min-geld geteld. Dat betekent 850 euro terwijl er meer dan 3 keer zoveel te verdienen viel. Ja, het was wel een te gekke opdracht, maar tóch.

Wie verdenkt wie ook alweer?

Simone vindt dat er maar 1 antwoord mogelijk is: Ruben.

vindt dat er maar 1 antwoord mogelijk is: Ruben. Jan : in het begin is spreiden belangrijk, nu tijd om op één Mol te zitten. “Als je spreidt, ga je er sowieso uit’. Chapeau, maar het is over Ruben.”

: in het begin is spreiden belangrijk, nu tijd om op één Mol te zitten. “Als je spreidt, ga je er sowieso uit’. Chapeau, maar het is over Ruben.” Ruben : hinkt op twee gedachten, maar gaat toch voor Jan

: hinkt op twee gedachten, maar gaat toch voor Jan Olcay gaat vol op Ruben.

Wie oh wie?

Zoveel meegemaakt, zoveel gedaan, zegt Art. “Als je nu afvalt, kun je tevreden terugkijken.” Daar moet Simone het dan maar mee doen..

MAAR WIE IS DAN DE MOL?

PS Over die poule hebben we het maar niet meer.

Beeld: AVROTROS