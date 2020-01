Waarom je moet oppassen met wierook en geurstokjes binnenshuis

Geur is ontzettend belangrijk om van je huis een thuis te maken. Wanneer je omarmd wordt door een bekende geur bij binnenkomst in je eigen huis, voelt het direct vertrouwd. Een handige manier om dit te bewerkstelligen is het gebruik van wierook en geurstokjes. Maar toch moet je hiermee oppassen.

Dergelijke geurverstuivers blijken namelijk helemaal niet zo goed voor je gezondheid te zijn.

Advertentie

Is wierook slecht voor je?

We wisten al dat het veelvuldig branden van geurkaarsen binnenshuis een negatieve invloed op je gezondheid kan hebben. Maar nu blijkt dat ook heerlijk ruikende wierook en geurstokjes niet echt bevordelijk voor je gezondheid zijn. Medisch milieudeskundige bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Sofie Vandenbroeck legt aan HLN uit waarom.

Chemicaliën

Sofie verklaart dat geurkaarsen en wierook de kwaliteit van de lucht in je huis snel verminderen. “Ze voegen namelijk vluchtige chemicaliën toe en zorgen ervoor dat de luchtwegen en ogen kunnen irriteren”, vertelt ze. Volgens haar is wierook de grootste boosdoener.

Kankerverwekkende stof

“Bij de verbranding ervan komt namelijk ook benzeen vrij, en dat is een kankerverwekkende stof. Het benzeengehalte ligt vaak zelfs hoger dan bij het roken van een sigaret. Gebruik de stokjes dus zo min mogelijk”, raadt Sofie aan. “En als je ze gebruikt, zorg dan voor voldoende frisse lucht.”

Etherische olie

Zelfs onschuldig ogende etherische olie is niet erg goed. “Als je etherische oliën wil verstuiven, maakt het trouwens niet uit of je natuurlijke of synthetische oliën gebruikt. Het verbrandingsproces is de boosdoener voor de luchtkwaliteit in huis, niet de oliën”, verklaart Sofie.

Minst schadelijk

Voornamelijk mensen met gevoelige luchtwegen kunnen dan ook erg sterk reageren op dergelijke branders, wierook of kaarsen. Wil je toch echt een lekkere geur in huis halen? “Geurstokjes zijn dan het minst schadelijk omdat daar geen verbranding aan te pas komt”, aldus de milieudeskundige.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: HLN. Beeld: iStock