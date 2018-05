Déze witte wijn kost slechts €3 en is een van de beste wijnen van de wereld

Wanneer je wijnkennis niet veel verder komt dan ‘lekker’ of ‘niet lekker’, kan het een flinke uitdaging zijn om een lekkere wijn in de winkel te kiezen. Gelukkig zijn er mensen die voor ons uitzoeken waar we de lekkerste wijnen kopen.

En die goede wijnen, die hoeven helemaal niet duur te zijn. Zo heeft de huiswijn van onze oer-Hollandse Hema een grote internationale prijs gewonnen voor hun droge witte huiswijn. De ‘white wine dry’ van Hema won de ‘Best Value’ prijs en lieten 300 andere wijnen achter zich. Eerder werd deze wijn ook al aangeraden in ‘De Grote Hamersma’ wijngids. En het aller, allerbeste nieuws: de wijn kost slechts €3 per

fles.

Citrus en perzik

De winnende wijn is gemaakt van Colombard- en Gros Manseng-druiven en komt uit het zuidwesten van Frankrijk. Je kunt er aroma’s van citrus en perzik in proeven, wat de wijn perfect maakt voor een mooie zonnige dag.

Bron: Quotenet.nl. Beeld: Hema.