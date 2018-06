Een wijntje drinken bij de kapper? De kans is groot dat het binnenkort mag

Geen thee, geen koffie, maar wijn drinken bij de kapper: de kans is groot dat dat binnenkort mag.

De VVD heeft namelijk een wetsvoorstel ingediend voor de vermenging van horeca en winkels.

Van wijn tot en met gin tonic

Als het wetsvoorstel geaccepteerd wordt, mogen kapperszaken voortaan ook gewoon wijn en andere alcoholische dranken schenken. Tweede Kamerlid Erik Ziengs van de VVD wil met het nieuwe wetsvoorstel winkeliers de ruimte geven om hun klanten een beleving te bieden. Ook hoopt hij zo leeglopende winkelstraten nieuw leven in te blazen.

Strenge regels

Ondernemers zijn wel aan bepaalde regels gebonden. Zo mag een kapper bijvoorbeeld nooit meer omzet halen uit de verkoop van wijntjes dan uit de verdiensten van de hoofdactiviteit, wat in dit geval knippen is.

Gezondheidrisico’s

Het kabinet is kritisch over het nieuwe wetsvoorstel. Zo ziet staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid helemaal niets in het plan. “In deze tijd, waarin we steeds meer weten over de gezondheidsrisico’s van alcohol, ben ik daar natuurlijk geen voorstander van. Met alcohol moeten we juist bewuster omgaan en niet losser.”

Bron: Metronieuws. Beeld: iStock

