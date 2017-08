Waarom je juist nu een wijntje op het terras moet drinken

Met het mooie weer is er niets (oké, weinig) lekkerder dan met een koud wit wijntje in de zon op het terras zitten. Maar er is dus een kans dat dat binnen korte tijd minder gaat worden.

Door een slechte oogst wordt wijn namelijk veel duurder. Doordat het veel heeft geregend, gehageld en er in het voorjaar nog vorst is geweest, is een derde van de oogst mislukt. Dat gaan we nu nog niet merken, maar als deze wijn volgend jaar op de markt komt, dan zal de wijn flink duurder zijn dan we gewend zijn. Dat wordt voorspeld door vinologen.

50 tot 60 cent

Dat geldt niet alleen voor dure flessen wijn, maar ook voor de wijn uit de supermarkt. Doordat er minder is geproduceerd wordt de prijs helaas hoger. Dat gaat om 50 tot 60 cent bij de goedkopere wijnen en om euro’s bij de wat duurdere flessen. Andere experts spreken alleen voor gevolgen voor de boeren en niet voor de consument. Aan de prijs in de winkel zal dan niets veranderen, alleen de boeren verdienen dan wel minder.

Bron: AD.nl. Beeld: iStock