Proost! Wijn wordt in 2019 naar verwachting goedkoper

Nu dry january erop zit, hebben we goed nieuws voor wijndrinkers: je glaasje wit en – rood worden in 2019 naar verwachting goedkoper.

Dit meldt persbureau Bloomberg.

Spaanse vino

Het gaat om de Spaanse, Italiaanse en Argentijnse wijnen. Vorig jaar zijn er bovengemiddeld veel druiven geoogst in Spanje en Italië. Zonde om daar niks mee te doen, toch? Daarom: meer wijn. Daarbij worden de flessen uit Argentinië ook minder duur. Dat komt door de waardedaling van de Argentijnse peso, heeft Rabobank International vastgesteld.

Kwaliteitswijnen

Maar verwacht nu niet dat je een doorgaans kostbare wijn op de kop kan tikken voor een briefje van 5: hoogkwalitatieve wijnen zullen nog wel aardig aan de prijs blijven. Wel kan de invoerbelasting die erover wordt geheven iets dalen, verwachten analisten.

Uniek flesje

Ook kopen we steeds vaker online drank, waarbij we ons toch snel wenden tot de meer bijzondere wijnen. “Online kopers zoeken naar iets unieks”, zo wordt in het rapport uitgelegd. “Producten die ze niet zomaar in de winkel kunnen vinden en ze zijn bereid daar meer voor te betalen.”

Bron: Bloomberg. Beeld: iStock