Voordeel van de pandemie: wijn wordt goedkoper

Maak maar vast ruimte in je wijnkelder (of op het wijnrek in de keuken), want topwijnen worden goedkoper door de coronacrisis. Een luxe fles van €90 koop je nu bijvoorbeeld al voor €40.

Uit onderzoek blijkt dat we duurdere wijnen zijn gaan drinken en die vaker thuis opentrekken.

Advertentie

Meer thuis drinken

Wijn- en foodcommunicatiebdreau Pitch pr vroeg wijnimporteurs en retailers naar hun verwachtingen van de wijnmarkt. De verwachting is dat we ook in de toekomst meer wijn thuis zullen drinken en dan met name wat duurdere wijn.

Dure wijn wordt goedkoper

De prijs is vooral lager doordat de horeca lange tijd dicht is geweest. Er is daardoor meer aanbod van mooie wijnen, waardoor de prijs daalt.

Verkoper Frederik Boer zegt tegen Nu.nl: “Zo verkoop ik in mijn winkel de Arlaux-champagne, die is uitgeroepen tot beste champagne ter wereld. Normaal betaal je er 90 euro per fles voor, maar hij gaat nu voor 39,95 euro over de toonbank.”

Wil je inslaan? Wacht dan niet te lang. Over een half jaar is de horeca waarschijnlijk hersteld en is er geen sprake meer van overschot. De prijzen voor mooie wijnen zullen dan weer stijgen.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Nu.nl