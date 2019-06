Onverwachts visite? Met deze tips koel je wijn in een handomdraai

Heb je plots visite over de vloer, maar staat de wijn niet koud? Geen paniek. Met deze razendsnelle tips geniet je bezoek gewoon van een koud glas wit.

Het leukste nieuws is nog wel dat je er geen waslijst aan dingen voor nodig hebt. En nee, we bedoelen ook niet dat je gekoelde flessen inslaat bij de supermarkt op de hoek.

De truc met keukenpapier

Een razendsnelle truc, die nog hartstikke fijn voor je portemonnee is ook. Je hebt er namelijk alleen maar keukenpapier voor nodig. Maak een aantal vellen keukenpapier nat onder de kraan en wikkel deze vervolgens heel strak om de warme wijnfles heen. Leg dit pakketje in de vriezer, en je zult versteld staan: binnen de kortste keren is je fles helemaal koud.

Huisgemaakte vriezer

Om je wijn heel snel te koelen zonder vriezer, kun je gemakkelijk zélf een vriezer creëren. Je hebt hier ijsklontjes, zout en een wijnkoeler voor nodig. Schep een grote hoeveelheid ijsklontjes in een wijnkoeler en voeg hier een grote schep zeezout en water bij. De toevoeging van zout zorgt voor een chemische reactie, die het water tot het vriespunt brengt. Leg je fles wijn erin, en hij is zó op de juiste temperatuur.

Gekoelde druiven

IJsklontjes kunnen je wijn vaak wat waterig maken, wat de smaak niet ten goede komt. Wanneer je de ijsklontjes vervangt door bevroren druiven heb je dit probleem niet, maar wordt je wijn wél lekker koud. Hieronder kun je zien hoe je deze truc heel gemakkelijk toepast.

