Grote kans dat je rode wijn al je hele leven verkeerd drinkt

Volgens de Britse wijnkenner Joe Fattorini drinken we wijn helemaal verkeerd. Je zou wijn moeten drinken volgens de zogenaamde ’20:20 regel’. Geloof het of niet: Joe adviseert rode wijn in de koelkast te zetten.

Witte wijn wordt koel geserveerd en rode wijn is het best op smaak als-ie op kamertemperatuur is. Althans, dat denken we. Maar wijnkenner Joe Fattorini, presentator van het Britse tv-programma The Wine Show, denkt daar heel anders over. Volgens hem zou je rode wijn kort moeten koelen en witte wijn even moeten opwarmen voordat je gaat drinken.

20:20 regel

De kenner voegt er zelfs aan toe dat de wisselende temperaturen ervoor zorgen dat de wijn uitzet en krimpt in de fles. Daardoor zou je ‘m kunnen verpesten. Voor het perfecte glas wijn zou je volgens Joe de 20:20 regel moeten toepassen.

Te koud of te warm

Die regel houdt in dat je rode wijn 20 minuten voordat je ‘m drinkt in de koelkast legt. En witte wijn moet je juist 20 minuten van tevoren uit de koeling halen. “Jammer genoeg serveren veel mensen witte wijn te koud en rode wijn te warm,” volgens Joe.

Verder adviseert Joe om de wijn op een donkere, koele plek te bewaren, uit de buurt van een raam of radiator.

Bron: DailyMail. Beeld: iStock