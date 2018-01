Dit is de reden waarom de onderkant van een wijnfles hol is

Heb je je ooit afgevraagd waarom er een holte zit aan de onderkant van een wijnfles? Die blijkt er dus niet zomaar voor de sier te zitten.

Vroeger werd in de flessen een holte aangebracht zodat ze rechtop bleven staan om te voorkomen dat ze zouden breken. Tegenwoordig zijn de flessen echter een stuk steviger en is de holte daar niet meer per se voor nodig. Maar: deze vorm heeft nog twee andere functies.

Professioneel

Ten eerste helpt de uitsparing aan de onderkant van de fles bij het inschenken van de wijn. Als je het inschenken een beetje professioneel aanpakt, hou je namelijk de duim aan de onderkant. Ten tweede verzamelt die uitsparing het residu dat ontstaat naarmate een wijn veroudert. Wijnen die beter worden met de jaren, zoals een Bordeaux, zijn daarom gebaat bij zo’n holte. Maar een fles rosé die je binnen een jaar moet opdrinken, kan ook zonder.

Tadaa! Heb je weer een gratis feitje om tijdens de borrel indruk mee te maken.

Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock