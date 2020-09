Wijnliefhebbers opgelet: Nederland krijgt in 2021 een echte wijnmarathon

Ben je dol op wijn en ga je ook regelmatig hardlopen? Lees dan gauw verder. Nederland krijgt in 2021 namelijk een echte wijnmarathon. Ja, je leest het goed: een marathon met veel, heel veel wijn.

En de marathon is ook nog eens voor een goed doel.

Prachtige wijngaarden

Het idee komt van Roger van der Linden. Hij zet zich al sinds 2017 als marathonloper in voor Run for Kika. Een paar jaar lang liep hij met het idee, maar volgend jaar is het echt zover: de Limburg Wijnmarathon voor Kika!

Het parcours wordt uitgezet in Zuid-Limburg en de snelheid van de lopers doet er niet toe. “Wij willen de deelnemers via deze marathon de mooie wijngaarden tonen. De Wijnmarathon gaat niet over een snel parcours, maar wel over een mooi parcours dwars door het Limburgs heuvellandschap met zijn prachtige uitzichten”, legt Roger uit aan Runnersworld. “We maken een parcours wat zowel verhard als onverhard is, en bijvoorbeeld gaat over asfalt maar ook over waanzinnige paadjes.”

Wijn en Limburgse hapjes

Maar een wijnmarathon is natuurlijk niks zonder wijn, dus het parcours loopt langs en door verschillende wijngaarden waar de lopers in de bijzondere drinkposten (naast water en sportdrank) ook in kleine hoeveelheden, prijswinnende wijn en Limburgse hapjes kunnen proeven. Bij de finish is er sfeervolle muziek en nog meer wijn van de wijnboeren. Klinkt goed, toch?

Roger hoopt op 750 tot 1000 lopers en de opbrengsten. Het geld dat wordt opgehaald is voor onderzoek naar kinderkanker. Helaas moeten we nog eventjes geduld hebben want de allereerste officiële wijnmarathon vindt pas plaats op 3 oktober 2021.

Bron: Runnersworld. Beeld: iStock