Wilde dieren spotten op de Veluwe? Dat kan nu ook vanuit je luie stoel

Natuur- en dierenliefhebber? Dan hebben we goed nieuws voor jou. Vanaf nu kan iedereen vanuit de luie stoel thuis wilde dieren spotten. Nationaal Park De Hoge Veluwe vraagt namelijk mensen vanuit huis mee te helpen met het tellen van wilde dieren.

Snapshot

Het is ongelooflijk hoeveel wilde dieren er in de Hoge Veluwe rondlopen, maar lang niet al deze dieren zijn al geteld. Het Nationaal Park heeft verspreid door het wildpark ongeveer zeventig cameravallen opgesteld, die automatisch beelden schieten als er iets beweegt. Maar doordat er zoveel foto’s zijn gemaakt van wilde dieren, kunnen ze die niet allemaal bekijken. Zonde, dacht het park. Daarom starten ze met vandaag met het online project Snapshot.

Wetenschappelijk onderzoek

Samen maken deze 70 wildcamera’s sinds 2013 ieder jaar meer dan een miljoen foto’s. Alleen zijn er helaas niet genoeg vrijwilligers om al deze foto’s te bekijken en te bepalen welke diersoorten erop te zien zijn. Toch wil het park dit wel weten voor een wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met Wageningen University. “We willen weten welk dier op welk tijdstip waar was en met hoeveel soortgenoten”, legt Meia van der Zee van de universiteit uit aan de NOS. “Daarmee kun je heel veel te weten komen over het gedrag van de dieren en dat kun je weer koppelen aan andere data, zoals bezoekersaantallen of plantenmetingen.”

Spotten

En het mooie is: iedereen kan meedoen. Dus wil je vanuit je luie stoel wilde dieren spotten? Ga dan naar deze website. “Je hoeft niet veel van de natuur te weten of in het park geweest te zijn”, vertelt Meia. “Op de website krijgen de mensen een fotoreeks te zien en dan kun je in een door ons opgestelde lijst de diersoort kiezen die je ziet. Verder kun je aangeven wat het dier doet en hoeveel het er zijn en of er jonge dieren te zien zijn.” Om fouten te filteren, wordt dezelfde foto aan meerdere mensen getoond.

Toch liever in het echt deze prachtige, wilde dieren spotten? Dat kan met de Libelle Lezersreis naar de Veluwe.

3 dagen naar de Veluwe: Genieten van de natuur, wild spotten of cultuur snuiven in het museum vanaf €89,- Bekijk

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bron: Nationaal Park De Hoge Veluwe & NOS. Beeld: iStock