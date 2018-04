Hilarisch moment in goedbekeken terugblik '5 jaar Willem-Alexander'

De speciale uitzending over het vijfjarig regeringsjublieum van koning Willem-Alexander is ongelooflijk goed bekeken. Er zat dan ook een hilarisch voorval in.



Zo’n 1.46 miljoen Nederlanders zaten gekluisterd aan de buis om terug te blikken op alle mooie momenten van de afgelopen vijf jaar. Onder andere Dionne Stax, Kysia Hekster en Astrid Kersseboom blikten terug op de dag dat Willem-Alexander koning werd.

Populairder dan Nick & Simon

Leuk feitje: onze Willem-Alexander was populairder dan het programma’s Sing It van Nick en Simon, die tegelijkertijd op SBS6 te zien was.

Foutje, bedankt

In het programma wordt ook teruggeblikt op een geinig voorval, vijf jaar geleden tijdens de inhuldiging. De bevelhebber van de strijdkrachten draagt traditiegetrouw het ‘rijkszwaard’. Nu ging er éven iets mis op het moment suprême: één van de twee bollen aan de zijkant brak af.

Rijkszwaard met plakband

Een ceremoniemeester besluit onmiddellijk te hulp te schieten op een wel héél bijzondere manier: door de andere bol ook maar af te breken. Op z’n Nederlands worden de bollen op een later moment weer aan elkaar geplakt. Met plakband. Hilarisch toch?

Vijf jaar koning Willem-Alexander: een terugblik op de inhuldigingsdag. Mooi verslag en voorbeeld authentiek leiderschap https://t.co/TCrIg8a2mp https://t.co/PHcdRXpF7B — Simone Bel (@SimoneBel) 29 april 2018

Dat was een erg mooie en ook leuke uitzending over vijf jaar #Koning Willem Alexander. @NOS @NPO1 @DionneStax — frans weisglas (@fransweisglas) 29 april 2018

Dubbel feest dit jaar: vanaf morgen zit Koning Willem-Alexander namelijk alweer vijf jaar op de troon👑🎉 Bij de huldiging mocht ik bijdragen als heraut, vanavond 21:00u op NPO1 vertel ik er meer over in de documentaire ‘Willem-Alexander vijf jaar Koning’ #NOS #5jaarkoningschap pic.twitter.com/OllIrzKieo — Anky van Grunsven (@ankyvangrunsven) 29 april 2018

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: NUnl. Beeld: ANPfoto