WIN 3x2 tickets voor de 'Van twee walletjes tour' t.w.v. € 19,50

Altijd leuk, een dagje wandelen langs de highlights van het bruisende Amsterdam. De ‘van twee walletjes tour’ laat het beste zien van twee werelden: een tour door de Jordaan én de Wallen. Door mee te doen aan deze winactie, wandel je straks misschien wel gezellig mee!

Wat ga je doen?

De ‘van twee walletjes tour’ neemt je mee langs de leukste plekken in Amsterdam. De tour wordt gestart met een wandeling door de altijd gezellige en romantische stadswijk van de Jordaan, terwijl de gids je ondertussen vermaakt met de leukste verhalen en anekdotes. Halverwege de wandeling wordt gepauzeerd in een echt Amsterdams café, waar je eventueel kunt genieten van een ‘pikketanissie’. Als je bent bijgekomen volgt het tweede deel van de tour en word je meegenomen naar de Amsterdamse Wallen. De gids vertelt je graag over de geschiedenis van deze spannende Rosse buurt, de Zeedijk, Casa Rosso, de Bananenbar en nog veel meer.

Altijd al met een professionele gids Amsterdam willen ontdekken? Dan is dit je kans! Vul onderstaand formulier in en wie weet wandel jij mee.

Niet gewonnen, maar lijkt het je fantastisch om dit mee te maken? Wees gerust, want bij Libelle koop je al tickets voor slechts €7,50 (i.p.v. €19,50)!