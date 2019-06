Win: maak 5x kans op het boek ‘O jee, het zijn er twee’

Ben jij moeder van een tweeling of ken je iemand die een tweeling heeft? Dan moet je het nieuwe boek O jee, het zijn er twee van Janneke Jonkman gelezen hebben. En wij geven nu 5 exemplaren weg.

In O jee, het zijn er twee steekt Janneke Jonkman alle moeders van tweelingen een hart onder de riem. Want hoe prachtig het ook is, er zullen dagen zijn dat je je geen supermoeder voelt. Als tweelingmoeder stuit je namelijk op nogal wat extra hindernissen in de zwangerschap, kraamtijd en daarna. Daarom is hier eindelijk een boek dat daar openhartig over is en tegelijkertijd het tweelingmoederschap viert!

Of je nou een tweeling hebt of niet, O jee, het zijn er twee is een ontroerend boek dat je een kijkje geeft in wat het leven van een tweelingmoeder inhoudt en is het zeker waard om te lezen.

Winnen

Wil jij een van deze boeken winnen? Vul dan snel het winformulier in en maak kans.

Bron: Janneke Jonkman. Beeld: iStock