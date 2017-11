Win: combi-tickets voor een dagje Den Haag

Oh oh, dit wordt een onvergetelijk dagje Den Haag! Ontdek nieuwe werelden in filmtheater Omniversum en laat je verrassen door een nieuwe kijk op de Middeleeuwen in het Museon. Wij mogen 3 x 2 tickets weggeven voor deze twee attracties samen in die mooie stad achter de duinen.

1) OMNIVERSUM

Hèt unieke filmtheater waar je zelf onderdeel van de actie bent. Een ervaring voor jong en oud. Met een scherm dat 4.500 keer groter is dan een gewone TV worden je zintuigen overdonderd door de grootste filmervaring ooit. Ga mee naar de ruimte om de astronauten van het Internationale Space Station te ontmoeten of kom oog in oog te staan met de meest fascinerende natuur en dieren op aarde. Kijk, luister, voel en beleef nieuwe werelden zonder uit je stoel te komen.