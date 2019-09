WIN: de gloednieuwe roman 'De kat en de generaal'

De schrijfster van de bestseller Het achtste leven (voor Brilka) is terug! Voor haar nieuwe roman De kat en de generaal duikt de Georgische schrijfster Nino Haratischwili wederom de geschiedenis in, ditmaal die van Tsjetsjenië. Libelle mag 5 exemplaren weggeven!

Noera is 17 wanneer een Russische legereenheid in de buurt neerstrijkt. Met het uitbreken van de eerste Tsjetsjeense oorlog versplintert haar droom om de benauwdheid van haar geboortedorp te kunnen ontvluchten. 20 jaar later probeert Alexander Orlow, die ‘de Generaal’ wordt genoemd, samen met zijn negentienjarige dochter Ada een nieuw leven op te bouwen in Berlijn. Maar met haar groeiende aantal vragen over zijn verleden en de Tsjetsjeense oorlog komen de herinneringen bij hem terug. Orlow beseft dat het verleden hem zal blijven achtervolgen en dat het tijd is voor de afrekening. En daar heeft hij de ‘de Kat’ voor nodig, een koppige actrice van Georgische afkomst.

De kat en de generaal brengt de afgronden in beeld die tussen de brokstukken van een Sovjetrijk in verval zijn ontstaan. Een psychologisch zeer geladen schuld-en-boeteroman.

