Bijna iedereen kent het muziekstuk Carmina Burana van Carl Orff. Misschien niet bij het horen van de naam, maar zeker wel bij het horen van de muziek! Nog steeds spreekt dit bijzondere muziekstuk muziekliefhebbers over de hele wereld aan. Wij mogen 20x 2 kaarten weggeven voor deze indrukwekkende voorstelling.



Loepzuiver

Carl Orff gebruikte Duitse en Latijnse teksten uit de 13e eeuw als inspiratie voor dit opzwepende muziekstuk. The New Romanian Symphony Choir & The International Symphony Orchestra zullen Carmina Burana onder andere vertolken in het Worl Forum Theater in Den Haag. Het gezelschap staat garant voor loepzuivere zang en gepassioneerde muziek. Wij mogen kaarten weggeven voor de voorstelling op 18 november 2017 om 15.00 uur in het World Forum Theater in Den Haag.

Kans maken

Wil je kans maken op kaarten voor dit muziekstuk? Doe mee aan de winactie door onderstaand formulier in te vullen. Meedoen kan tot en met 20 oktober 2017. Wie weet geniet jij dan van deze indrukwekkende muziekvoorstelling!

