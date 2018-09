Win! 10x2 kaarten voor de exclusieve voorpremière van theatervoorstelling 'Judas'

Een aangrijpend familiedrama vanuit het oogpunt van de familieleden van crimineel Willem Holleeder: dat is de theaterthriller ‘Judas’ samengevat. Die wil je zien, en goed nieuws: wij mogen 10×2 kaarten weggeven voor de exclusieve voorpremière op 19 september 2018.

Het veel besproken boek Judas van Astrid Holleeder, zus van crimineel Willem Holleeder, waarin zij een ontluisterend beeld geeft van het leven van haar familie, is nu in het theater te zien. Libelle mag 10×2 kaarten weggeven voor deze exclusieve voorpremière in de Meervaart, Amsterdam.

De voorstelling

In dit aangrijpende familiedrama wordt een portret geschetst van de familie Holleeder vanuit het perspectief van moeder Stien, zussen Astrid en Sonja en zijn nichtje. Op een onthutsende manier wordt duidelijk hoe Willem Holleeder zijn eigen familie dertig jaar lang terroriseerde, afperste en bedreigde. Tot zijn zussen Astrid en Sonja Holleeder besluiten te getuigen tegen hun broer, met gevaar voor eigen leven en met maar één doel: hem levenslang geven.

Wat kun je deze avond verwachten?

• Feestelijk rode loper-event

• Voorstelling start om 20.15 uur

• Na de voorstelling wordt er een persoonlijk nawoord van Astrid voorgelezen en is er de mogelijkheid om over je beleving na te praten

• Trapmoment met cast

• Afterparty in aanwezigheid van de cast met een gratis hapje en drankje

• Waar: Theater de Meervaart, Amsterdam

• Wanneer: 19 september 2018 (aanwezig om 19:00 uur)

Beeld: Bob Bronshoff