Winterliefhebbers opgelet! Win 10x 2 kaarten voor Margriet Winter Fair

De herfst is pas net begonnen, maar stiekem tellen we de dagen tot kerst alweer af. Gelukkig kun je in november alvast in de stemming komen voor de feestdagen op Margriet Winter Fair, het grootste overdekte winterfeest van Nederland.

Dit jaar mag Libelle 10x 2 kaarten weggeven voor Margriet Winter Fair in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.

Wat is er te doen?

Op Margriet Winter Fair dompel je jezelf vanaf binnenkomst onder in de kerst- en wintersferen. Je vindt er alle inspiratie voor een feestelijk versierd huis. Je koopt óf maakt er alvast zelf je kerstcadeautjes en test alle producten die je deze winter eventueel nodig zou kunnen hebben. Je struint over een heuse kerstmarkt en bekijkt de nieuwste kledingtrends tijdens verschillende modeshows. Kerstmenustress? Geen paniek, professioneels helpen je het ideale menu samen te stellen.

Kraampjes en optredens

Er is genoeg te doen voor het perfecte winterse dagje uit met ruim 300 stands die je kunt bezoeken en verschillende optredens van bekende artiesten en cabaretiers. Ook is Margriet Winter Fair de uitgelezen kans om kennis te maken met redactieleden en columnisten van Margriet.

Winactie

Margriet Winter Fair wordt gehouden van vrijdag 23 tot donderdag 29 november in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. De openingstijden zijn dagelijks van 10:00 tot 18:00. Enthousiast geworden? Je kunt nú via Libelle 10x 2 toegangskaarten winnen voor Margriet Winter Fair. Niet gewonnen? Niet getreurd, toegangskaarten kan hier nog tot 22 november met korting in de voorverkoop kopen voor €15,95*. Vanaf daarna betaal je het kassatarie á €19,95*.

*Exclusief €2,90 (online) of €3,60 (telefonisch) transactiekosten per order.

Kans maken op kaarten doe je door voor 8 oktober 00:00 onderstaand formulier in te vullen: