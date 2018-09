Na 10 jaar is de oh-zo geliefde musical weer terug in Nederland: Cats. Voor de allereerste keer is de officiële Engelstalige versie van de musical Cats hier te zien – mét Nederlandstalige ondertiteling, gespeeld door de internationale cast van de Londense West End show.



Zo’n 30 jaar geleden was de musical voor het eerst te zien in de Nederlandse theaters. Nu komt Cats terug naar Nederland voor een wel héél speciale jubileumtour.

Het verhaal

Het verhaal van deze musical speelt zich af op de meest speciale avond van het jaar, waarop de katten een groot feest vieren. Waarom het een speciale avond is voor de katten? Een van de katten wordt uitgekozen om een nieuw kattenleven te beginnen. Het kattenfeest wordt verstoord wanneer blijkt dat de leider van de katten is ontvoerd. Alle katten werken daarna samen om hun leider terug te krijgen. Kortom, een verhaal waar jong en oud van kan genieten tijdens deze kerstvakantie.

Praktische informatie

De musical Cats is maar voor een beperkt aantal weken in Nederland te zien. Tussen 20 december en 13 januari 2019 kun je deze fantastische show bekijken in het RAI Theater in Amsterdam. Koop je je kaarten vóór 31 oktober 2018, dan krijg je via de Libelle theaterclub 20 euro korting per kaart op geselecteerde voorstellingen. Dat is fijn!

Winactie

Liever winnen? Dat kan ook. We mogen 2 kaarten weggeven voor de feestelijke première van de musical Cats op 20 december 2018. Meedoen kan via onderstaand formulier en de inschrijvingen zijn open tot 8 oktober 00:00 uur. Niet gewonnen? Niet getreurd. Tickets koop je al vanaf 29 euro via de Libelle theaterclub.



Beeld: Alessandro Pinna.