Win: een 3-gangen kerstdiner uit de Marley Spoon kerstbox

De boom, de verlichting en de cadeautjes maken Kerst zo leuk. Zijn we iets vergeten? Ja, het eten! Maar lang niet iedereen vindt het leuk om een heel diner samen te stellen. Speciaal voor die mensen mogen we een kerstbox van Marley Spoon weggeven.

De kerstbox van Marley Spoon bevat alles wat je nodig hebt voor een heerlijk 3-gangen kerstdiner voor 6 personen bij jou thuis. En het menu is natuurlijk heel feestelijk. De Kerstbox bestaat uit een voorgerecht van pompoensoep met romescoswirl en kruidig platbrood, een hoofdgerecht van kalkoenwellington met pancetta en een cranberry-appelvulling geserveerd met sperziebonen in een Italiaanse oregano-citroendressing, geroosterde spruitjes met rozemarijn en druiven, en als dessert sappige peren met gezouten karamel en speculaasroom.

Tips & tricks

Kerststress is verleden tijd, want bij de ingrediënten ontvang je een handig boekje met recepten en tips & tricks voor de voorbereiding van het kerstdiner. Of je nou een echte keukenprinses bent of dit je allereerste kerstdiner is, het gaat je met deze box zéker lukken. En al binnen 2,5 uur! De box wordt bezorgd op 22 december zodat je op tijd klaar bent voor de feestdagen.

Kans maken?

Wil jij je familie of vrienden deze Kerst verrassen met een heerlijk diner uit de Marley Spoon kerstbox t.w.v. €99,95? Vul dan onderstaand formulier in. Meedoen kan tot en met 13 december 2017.

Niet gewonnen of wil je zeker weten dat er bij jou dit jaar een kerstbox wordt bezorgd? De box is tot en met 17 december te bestellen via de website.

